Менеджер Глюкозы Александр Диколь категорически отказался комментировать слухи о разводе певицы. Они появились после того, как поклонники обратили внимание, что на фестивале «Жара» Наталья Чистякова-Ионова была без обручального кольца.

«Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов», — заявил Диколь в телефонном интервью.

Он также высказал возмущение ситуацией, когда представителям артиста звонят всякий раз, как какой-нибудь Telegram-канал «сделает пук».

«Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает», — заявил Александр Диколь.

По его мнению, артист или его представитель не должен развеивать слухи, потому что это «плохая традиция на будущее».

Как известно, Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. У пары две дочери — 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. Как ранее писал 5-tv.ru, недавно появились слухи, что супруга певицы видели в ресторане с другой женщиной, а сама артистка убрала фамилию Чистякова из своего профиля в соцсетях.