В Подмосковье задержаны двое подростков по подозрению в убийстве сестер

В Подмосковье задержали двоих подростков. Несовершеннолетние подозреваются в убийстве, совершенном в субботу, 27 июля.

Тела двух женщин были найдены в поселке Запрудня в районе улицы Ленина. Погибшие, оказавшиеся родными сестрами 1986 и 1976 годов рождения, были связаны скотчем по рукам и ногам и наполовину спрятаны в мусорные мешки.

Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения. Предположительно, преступление было совершено из-за конфликта, который возник в процессе совместного распития спиртного. Задержанные уже допрошены, по ходатайству следствия суд решит вопрос об избрании для них меры пресечения.

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