В Подмосковье задержаны двое подростков по подозрению в убийстве сестер

, 23:01 47

Тела задушенных женщин были найдены в поселке Запрудня.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Подмосковье задержали двоих подростков. Несовершеннолетние подозреваются в убийстве, совершенном в субботу, 27 июля.

Тела двух женщин были найдены в поселке Запрудня в районе улицы Ленина. Погибшие, оказавшиеся родными сестрами 1986 и 1976 годов рождения, были связаны скотчем по рукам и ногам и наполовину спрятаны в мусорные мешки.

Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения. Предположительно, преступление было совершено из-за конфликта, который возник в процессе совместного распития спиртного. Задержанные уже допрошены, по ходатайству следствия суд решит вопрос об избрании для них меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным в Петербурге.

Читайте также

+15° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

23:16
Фото: Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа
23:01
В Подмосковье задержаны двое подростков по подозрению в убийстве сестер
22:45
Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе — интервью
22:25
Прямая трансляция артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге — live
22:25
«Трусы, как у моей бабушки»: Серябкина появилась фестивале «Жара» в сетке
22:09
Кому опасно носить золотые украшения — мнение экспертов

Сейчас читают

Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе
В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией
«Режиссер на режиссере»: Собчак продолжила стихотворный баттл со Шнуром — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги