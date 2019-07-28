Эск-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным в Петербурге

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства гибели бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко, передает РЕН ТВ.

Тело 51-летнего спортсмена с огнестрельным ранением головы было обнаружено 27 июля в реке Мойке. Его в воде заметили прохожие и вызвали сотрудников МВД.

В 1991 году Сергей Карпенко выиграл чемпионат СНГ по кикбоксингу, в 1992 году — первенство России и вооруженных сил, в 1993-м — стал финалистом чемпионата Европы. Успешно выступал в Германии, был чемпионом Берлина, выигрывал Кубок Германии и международные турниры по кикбоксингу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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