В центре Краснодара обнаружен неизвестный подросток в состоянии комы

Во дворе многоэтажки, расположенной в центре Краснодара, ранним утром в воскресенье, 28 июля, был обнаружен неизвестный подросток в бессознательном состоянии. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительной информации, ребенок госпитализирован с подозрением на отравление неизвестными веществами и ушибом головного мозга. Мальчик находится в состоянии комы.

Местные правоохранители пытаются установить его личность и найти родителей или родственников, так как у пострадавшего несовершеннолетнего при себе не было ни документов, ни мобильного телефона. Заявлений в полицию о розыске подпадающего под описание ребенка пока тоже не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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