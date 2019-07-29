В центре Краснодара обнаружен неизвестный подросток в состоянии комы

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Личность ребенка пока не установлена.

Фото : Известия / Алексей Майшев

Во дворе многоэтажки, расположенной в центре Краснодара, ранним утром в воскресенье, 28 июля, был обнаружен неизвестный подросток в бессознательном состоянии. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительной информации, ребенок госпитализирован с подозрением на отравление неизвестными веществами и ушибом головного мозга. Мальчик находится в состоянии комы.

Местные правоохранители пытаются установить его личность и найти родителей или родственников, так как у пострадавшего несовершеннолетнего при себе не было ни документов, ни мобильного телефона. Заявлений в полицию о розыске подпадающего под описание ребенка пока тоже не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном убийстве, которое произошло в Подмосковье. По подозрению в расправе над сестрами задержаны двое подростков.

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