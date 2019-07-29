Стрельбой закончился гастрономический фестиваль в Калифорнии. Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля.

Известно, что на мероприятие оружие принес молодой человек около 20 лет на вид. Юноша открыл огонь по собравшимся — к настоящему времени известно о 15 пострадавших в результате стрельбы.

По каким причинам молодой человек решился на такие радикальные меры, пока неизвестно. Также нет информации о личности стрелявшего. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке.