Видео: неизвестный открыл стрельбу на фестивале в США — 15 человек пострадали

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В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу по посетителям фестиваля.

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Фото, видео : Twitter @Niah, YouTube / Mizz Clecle

Стрельбой закончился гастрономический фестиваль в Калифорнии. Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля.

Известно, что на мероприятие оружие принес молодой человек около 20 лет на вид. Юноша открыл огонь по собравшимся — к настоящему времени известно о 15 пострадавших в результате стрельбы.

По каким причинам молодой человек решился на такие радикальные меры, пока неизвестно. Также нет информации о личности стрелявшего. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке.

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