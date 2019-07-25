Эвелина Бледанс всерьез стала переживать из-за возраста. Недавно актриса приняла участие в кастинге на роль героини, которая младше артистки на 15 лет. После эмоциональной встряски на кинопробах, звезда поспешила вернуться в Ялту и избавиться от стресса в отеле класса люкс.
Российская актриса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в элегантном черном купальнике у кромки бассейна. Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками впечатлениями от кастинга.
Поклонники стали наперебой уверять Эвелину Бледанс, что роль будет ее. Ведь в свои 50 лет актриса выглядит юной девушкой. В комментариях под публикацией фанаты оставили горы комплиментов по поводу внешности артистки.
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«Нельзя быть на свете красивой такой. Смотрю, все время хочется что-то найти, но все идеально, не к чему придираться»;
«Эвелина! Просто шикарный купальник! И вы, ну, просто обворожительная женщина!»
«Вы и так выглядите моложе. Все роли можете сыграть, даже девчушек. И так вы элегантно одеваетесь, и фигура», — похвалили свою любимицу подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.