Эвелина Бледанс страдает от неизвестности в пятизвездочном отеле в Ялте — фото

, 13:40 Фото 1 453

Актриса переживает, что может не пройти кастинг на роль в новом фильме. Со стрессом помогает справиться крымское солнце и прохладный бассейн.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Эвелина Бледанс всерьез стала переживать из-за возраста. Недавно актриса приняла участие в кастинге на роль героини, которая младше артистки на 15 лет. После эмоциональной встряски на кинопробах, звезда поспешила вернуться в Ялту и избавиться от стресса в отеле класса люкс.

Российская актриса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в элегантном черном купальнике у кромки бассейна. Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками впечатлениями от кастинга.

«Как здорово, что мне предлагают героинь, на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что, долго ждать решения — в проекте ли ты. И еще, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности очень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять!» — подписала пост артистка.

Instagram @bledans

Поклонники стали наперебой уверять Эвелину Бледанс, что роль будет ее. Ведь в свои 50 лет актриса выглядит юной девушкой. В комментариях под публикацией фанаты оставили горы комплиментов по поводу внешности артистки.

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«Нельзя быть на свете красивой такой. Смотрю, все время хочется что-то найти, но все идеально, не к чему придираться»;

«Эвелина! Просто шикарный купальник! И вы, ну, просто обворожительная женщина!»

«Вы и так выглядите моложе. Все роли можете сыграть, даже девчушек. И так вы элегантно одеваетесь, и фигура», — похвалили свою любимицу подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.

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