Эвелина Бледанс всерьез стала переживать из-за возраста. Недавно актриса приняла участие в кастинге на роль героини, которая младше артистки на 15 лет. После эмоциональной встряски на кинопробах, звезда поспешила вернуться в Ялту и избавиться от стресса в отеле класса люкс.

Российская актриса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в элегантном черном купальнике у кромки бассейна. Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками впечатлениями от кастинга.

«Как здорово, что мне предлагают героинь, на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что, долго ждать решения — в проекте ли ты. И еще, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности очень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять!» — подписала пост артистка.

Instagram @bledans