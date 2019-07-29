ВЦИОМ: Больше половины россиян боятся выдачи электронных паспортов

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Жители России считают документ в виде пластиковой карточки ненадежным.

Фото : www.globallookpress.com © Russian Government

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 29 июля поделился результатами опроса россиян по поводу оформления электронных паспортов. Оказалось, что больше половины жителей РФ (59%) не готовы менять бумажный документ на пластиковую карточку.

Основными недостатками такого нововведения россияне называют: ненадежность, возможные сбои в системе и утечку личных данных третьим лицам.

Однако среди жителей России были и те, кто желал завести себе новый документ (31%). Больше других категорий граждан электронный паспорт хотели оформить мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

В ведомстве назвали основные причины, по которым россияне считают идею перехода на электронные паспорта хорошей.

«К наиболее полезным функциям электронного паспорта большинство наших сограждан относят возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты и функцию хранения нескольких документов одновременно», — рассказали в ВЦИОМ.

Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года. Документ будет содержать полные сведения о владельце, данные его водительского удостоверения, ИНН и СНИЛС. Электронная версия паспорта представит собой пластиковую карту с бесконтактным считыванием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как будет функционировать электронный паспорт.

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