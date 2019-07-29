ВЦИОМ: Больше половины россиян боятся выдачи электронных паспортов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 29 июля поделился результатами опроса россиян по поводу оформления электронных паспортов. Оказалось, что больше половины жителей РФ (59%) не готовы менять бумажный документ на пластиковую карточку.

Основными недостатками такого нововведения россияне называют: ненадежность, возможные сбои в системе и утечку личных данных третьим лицам.

Однако среди жителей России были и те, кто желал завести себе новый документ (31%). Больше других категорий граждан электронный паспорт хотели оформить мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

В ведомстве назвали основные причины, по которым россияне считают идею перехода на электронные паспорта хорошей.

«К наиболее полезным функциям электронного паспорта большинство наших сограждан относят возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты и функцию хранения нескольких документов одновременно» , — рассказали в ВЦИОМ.

Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года. Документ будет содержать полные сведения о владельце, данные его водительского удостоверения, ИНН и СНИЛС. Электронная версия паспорта представит собой пластиковую карту с бесконтактным считыванием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как будет функционировать электронный паспорт.