Видео: В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Восточная Сибирь и Дальний Восток переживают вторую волну паводков. Тысячи людей уже покинули свои дома, десятки поселков затоплены. В Бурятии для легкового транспорта закрыли сразу несколько автотрасс. В некоторые регионы МЧС спешно отправляет дополнительные самолеты и вертолеты. Мониторинг с воздуха ведется круглосуточно. Большая вода грозит и Хабаровскому краю. Там уже затоплено более 30 жилых домов и сотни дачных участков. Местные власти готовы объявить режим ЧС.

По прогнозам специалистов на Амуре ожидается подъем уровня воды сразу на пол метра. А в соседней — Амурской области — под водой уже 600 жилых домов. Прогноз неблагоприятный, сегодня область накроет еще один мощный циклон с ливнями. На месте событий побывал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области.