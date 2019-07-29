Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области

Площадь лесных пожаров в Сибири достигла полутора миллиона гектаров — это колоссальные цифры. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, местным жителям запрещено разводить костры и посещать тайгу. Справиться с возгораниями пока не получается. Мешает жаркая погода и сильный ветер.

К тому же спасатели не могут добраться до основных очагов возгорания — они находятся в труднодоступной местности. Похожая ситуация на севере Иркутской области и в Якутии. Города и поселки окутаны смогом. Люди жалуются на плохое самочувствие. Из-за низкой видимости закрыты аэропорты в городах Киренск и Бодайбо. Смог от сибирских пожаров уже накрыл большую часть Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров. Почти миллион гектаров тайги полыхает в Красноярском крае.