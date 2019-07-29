Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области

, 15:53 Эфирная новость 24

Первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что пожарами охвачено почти три миллиона гектара тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Zuma/TASS, Пятый канал

Площадь лесных пожаров в Сибири достигла полутора миллиона гектаров — это колоссальные цифры. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, местным жителям запрещено разводить костры и посещать тайгу. Справиться с возгораниями пока не получается. Мешает жаркая погода и сильный ветер.

К тому же спасатели не могут добраться до основных очагов возгорания — они находятся в труднодоступной местности. Похожая ситуация на севере Иркутской области и в Якутии. Города и поселки окутаны смогом. Люди жалуются на плохое самочувствие. Из-за низкой видимости закрыты аэропорты в городах Киренск и Бодайбо. Смог от сибирских пожаров уже накрыл большую часть Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров. Почти миллион гектаров тайги полыхает в Красноярском крае.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

16:17
«Что ж вы за дебилы?»: Соратник Зеленского об идее отменить День Победы
15:53
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области
15:46
Почему сестра Жанны Фриске разводится с мужем после семи лет брака?
15:38
Видео: Альпинист из России пропал в горах Киргизии
15:27
Maruv шантажирует фанат, ограбивший певицу после концерта в Москве
15:20
Звезда «Притяжения» Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум

Сейчас читают

Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву
Фото: В Индии родился ребенок-русалка
Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги