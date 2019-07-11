В центре Петербурга мощный фонтан забил прямо из проезжей части. Не выдержала труба центрального водопровода. Струя воды в высоту достигала уровня четвертого этажа. Обломки асфальта летели в окна домов и на припаркованные автомобили. Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. Участок дороги перекрыли, сейчас идут ремонтные работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трубу с горячей водой прорвало в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером во вторник, 9 июля, в районе дома 28/1 на улице Доблести, в результате пострадал рабочий, провалившийся в люк с кипятком и получивший сильные ожоги.