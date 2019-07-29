Туристы стали заложниками стихии в Бурятии — один человек погиб

, 23:05 Эфирная новость 40

Проливные дожди пока не дают спасателям вылететь на помощь пострадавшим.

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Фото, видео : Пятый канал, news.yandex.ru

Туристы стали заложниками стихии в Бурятии. Двенадцать человек сплавлялись по горной реке. Начавшиеся ливни заставили участников похода остановиться и запросить эвакуацию.

В ожидании помощи группа разбила лагерь на пересечении рек Урик и Даялык. Один человек погиб от переохлаждения.

Непогода, которая помешала туристам продолжить путь, не дает работать и спасателям. Из-за проливных дождей невозможно подключить авиацию, хотя вертолет Ми-8 готов вылететь в любой момент.

А пока на помощь выдвигается наземная группа спасателей. Чтобы найти туристов, им придется пройти по их маршруту.

Непогода продолжает атаковать Иркутскую область. Вновь уровень воды превысил критическую отметку. Как сообщал 5-tv.ru, эвакуировано более тысячи человек.

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