Порошенко отказался от охраны и уехал с семьей из страны

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Бывший президент Незалежной отправился в Турцию.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, Moritz Wolf, Andrey Nekrasov / www.globallookpress.com

Бывший глава Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе с семьей. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник, политик отправился в Стамбул, куда ранее уже выехала часть его родственников.

Перед своим путешествием Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, которая, согласно законодательству Незалежной, предоставляется пожизненно бывшим президентам. При этом не указано, на какой именно срок украинский политик решил отказаться от дополнительных мер обеспечения безопасности, пишет RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко лично оправдался перед журналисткой за отдых в Испании.

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