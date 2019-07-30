Эксперты опасаются потери промыслового леса из-за пожаров в Сибири

Некоторые регионы Сибири с нетерпением ждут дождей, как спасения от лесных пожаров. Их площадь достигла уже полутора миллионов гектаров — это колоссальные масштабы. По территории как Болгария, или Греция. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. Там зарегистрировано около сотни очагов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местным жителям запрещено разводить костры и посещать леса. МЧС перебрасывает в зону бедствия дополнительные силы.

«Усилится группировка Рослесхоза, парашютистами, десантом. Субъекты увеличивают свою группировку РЧС и мы, как составляющая РЧС, будем усиливать свою группировку, как наземную так и воздушную. Поэтому в настоящее время проводится составление планов применения авиации, как впрочем пожарных и спасателей», — заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Из-за пожаров десятки городов и поселков окутаны смогом. От едкого дыма задыхаются жители Ямала, Бурятии, Якутии, Хабаровского и Пермского края. В некоторых населенных пунктах концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в несколько раз.

По данным ФБУ «Авиалесохрана» с начала 2019 года в Сибирском федеральном округе огонь прошел более двух миллионов гектар, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эксперты опасаются, что при сохранении тенденции пожаров, Россия может лишиться через десять лет всех запасов промыслового леса. Сообщают «Известия». Среди них могут оказаться наиболее ценные породы, такие как кедр.

Причиной пожаров в Сибири и Забайкалье называют в Россельхозе засушливую и аномальную жару при сильном ветре, а также труднодоступность очагов. В частности, в Эвенкии за июль выпало лишь 5% климатической нормы осадков. При этом синоптики не радуют — в ближайшее время ситуация не изменится.

Ранее 5-tv.ru публиковал объяснение губернатора Красноярского края о том, почему тушить лесные пожары в Сибири бессмысленно.