Фото: Сибирские рыбаки обнаружили в реке Обь «личинку Лунтика»

В Новосибирске жители выловили из реки Обь странное существо. Фотографией поделился на своем канале в «Яндекс. Дзен» пользователь с ником Мясник Бурнев.

«Один мой товарищ поделился очень интересными фотографиями, на которых изображено существо, пойманное в реке Обь в районе „Затулинки“ города Новосибирска», — написал автор канала.

zen.yandex / Мясник Бурнев

Бурнев предполагает, что существо могло появиться в результате экспериментов в новосибирском Академгородке. Подписчики тут же выдвинули свои версии в комментариях:

«Это личинка Лунтика»;

«Обожравшийся тритон»;

«Недоспелая жаба», — написали пользователи.

Свет на происхождение необычного существа пролил один из фолловеров:

«Ничего загадочного и мистического: больного тритона недобросовестные люди выкинули доживать век на речку и все», — объяснил юзер.

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