Фото: Сибирские рыбаки обнаружили в реке Обь «личинку Лунтика»

В Новосибирске жители выловили из реки Обь странное существо. Фотографией поделился на своем канале в «Яндекс. Дзен» пользователь с ником Мясник Бурнев.
zen.yandex / Мясник Бурнев
Бурнев предполагает, что существо могло появиться в результате экспериментов в новосибирском Академгородке. Подписчики тут же выдвинули свои версии в комментариях:
«Это личинка Лунтика»;
«Обожравшийся тритон»;
«Недоспелая жаба», — написали пользователи.
Свет на происхождение необычного существа пролил один из фолловеров:
«Ничего загадочного и мистического: больного тритона недобросовестные люди выкинули доживать век на речку и все», — объяснил юзер.
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