Певица МакSим показала телезрителям кольцо на безымянном пальце

Певица МакSим спровоцировала слухи о тайной помолвке, появившись в студии телешоу на федеральном канале с кольцом на безымянном пальце правой руки, сообщает 7дней.ru. При этом в ходе программы 36-летняя знаменитость не стала рассказывать о личной жизни.

Фото: Модели Кендалл и Кайли Дженнер снялись в рекламе собственной марки джинсов

Отмечается, что МакSим не пыталась спрятать ювелирное украшение от камеры. Наоборот, певица во время беседы постоянно перебирала по нему пальцами и поднимала правую руку к лицу. Сложилось впечатление, будто она нарочно выставляла чей-то подарок напоказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты отметили худобу МакSим. Некоторые подписчики российской певицы даже сравнили ее с Ольгой Бузовой.