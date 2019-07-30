Певица МакSим показала телезрителям кольцо на безымянном пальце

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Певица появилась в студии телешоу с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Фото : instagram @maksimartist

Певица МакSим спровоцировала слухи о тайной помолвке, появившись в студии телешоу на федеральном канале с кольцом на безымянном пальце правой руки, сообщает 7дней.ru. При этом в ходе программы 36-летняя знаменитость не стала рассказывать о личной жизни.

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Отмечается, что МакSим не пыталась спрятать ювелирное украшение от камеры. Наоборот, певица во время беседы постоянно перебирала по нему пальцами и поднимала правую руку к лицу. Сложилось впечатление, будто она нарочно выставляла чей-то подарок напоказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты отметили худобу МакSим. Некоторые подписчики российской певицы даже сравнили ее с Ольгой Бузовой.

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