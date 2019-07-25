Звезда отечественной эстрады МакSим удивила поклонников новой публикацией в Instagram, пишут Дни.ру.

Певица поделилась снимком перед походом в спортзал. Фолловеры сначала не признали похудевшую артистку.

Instagram @maksimartist

«А куда делись ямочки на щеках?» — спросил один из них.

Некоторые отметили худобу артистки и посоветовали немного набрать вес:

«Худенькая, поправься немного».

Были и те, кто упрекнул Марину Максимову в утрате индивидуальности и сравнил ее с Ольгой Бузовой.

«Я думала Оля Бузова тут на фото… Зачем быть шаблоном с одинаковым макияжем, прической и одеждой? Ты потерялась и очень жаль!» — гласит комментарий.

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