Видео: Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

В городе Тулун Иркутской области паводок снова испытывает на прочность только что восстановленную дамбу, на случай ЧП военные строят рядом новые защитные сооружения. МЧС доставляет в затопленные районы продукты, товары первой необходимости и одежду. Для этого задействована авиация.

Похожая ситуация сейчас в Хабаровском крае и Амурской области. Там затоплены 33 населенных пункта и вода продолжает прибывать. Отрезанными от большой земли оказались 17 поселков. Больше двух тысяч человек эвакуировали, но не все покидают дома. Местные жители надеются, что паводок каким-то чудом обойдет их стороной.

Реальная угроза подтопления сохраняется в поселках Бурятии, Еврейской автономной области и даже в многоэтажном Хабаровске. Там уровень Амура превысил критические три метра, а в ближайшие сутки может подняться еще на метр. На случай ухудшения погодных условий в столице края созданы пункты временного размещения.

В Иркутской области, которая переживает вторую волну паводков, ситуация ухудшается с каждым часом. Уровень воды в реке Ия превысил десять метров и переливается через дамбу. Напомню, меньше месяца назад на этом же участке вода поднялась до 14 метров. Тогда было затоплено почти 900 домов.

Из-за разлива утром перекрыли движение по федеральной трассе «Сибирь». Топит и Хабаровский край, а также Амурскую область. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков побывал в зоне бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек.