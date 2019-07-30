Фото: Евгений Петросян оценил популярные в сети стишки-«пирожки»

Российский артист эстрады Евгений Петросян делится с поклонниками в Instagram подробностями своей жизни. Юморист рассказывает о предстоящих съемках, говорит, в какой клинике проверяет здоровье, публикует фото своих домашних любимцев и даже делится с подписчиками рецептами.
Недавно Евгений Ваганович опубликовал пост, в котором похвалил стишки-«пирожки», не теряющие популярность в сети:
«Мне очень нравятся в современном юморе стишки-пирожки. Вот, например, такие:
Хомяк Валера жил, как надо,
Он настоящий был хомяк:
Пожрал, поспал, пожрал и снова
Пожрал, поспал, пожрал и сдох…
Фолловерам тоже пришлись по душе «пирожки». Фанаты в очередной раз похвалили чувство юмора артиста, а некоторые написали, что Евгений Ваганович находится в отличной физической форме.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощница Петросяна показала обувь, которую оценили в 50 тысяч рублей. Татьяна Брухунова продемонстрировала очередной лук в ретро-стиле.