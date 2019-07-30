Фото: Евгений Петросян оценил популярные в сети стишки-«пирожки»

Российский артист эстрады Евгений Петросян делится с поклонниками в Instagram подробностями своей жизни. Юморист рассказывает о предстоящих съемках, говорит, в какой клинике проверяет здоровье, публикует фото своих домашних любимцев и даже делится с подписчиками рецептами.

Недавно Евгений Ваганович опубликовал пост, в котором похвалил стишки-«пирожки», не теряющие популярность в сети:

«Мне очень нравятся в современном юморе стишки-пирожки. Вот, например, такие:

Хомяк Валера жил, как надо,

Он настоящий был хомяк:

Пожрал, поспал, пожрал и снова

Пожрал, поспал, пожрал и сдох…

petrosyanevgeny