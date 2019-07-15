«Какие туфельки!» Помощница Петросяна показала обувь, которую оценили в 50 тысяч рублей

Скандально известная помощница юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — похвасталась в Instagram очередной обновкой. На этот раз она продемонстрировала туфли от Prada, стоимость которых, по подсчетам Teleprogramma.Pro, может достигать 50 тысяч рублей.
Кроме того, по информации издания, на Брухуновой надеты кардиган Maje с цветочной вышивкой, который стоит около 20 тысяч, и джинсы демократичного бренда Zara.
«Это было вчера», — подписала публикацию сама Брухунова.
«Вот это туфельки!» — прокомментировал один из пользователей.
«Где такая красота продается… Знать бы места…» — написал другой.
«Очень понравился жакет или кофта. Хочу такую же», — признался юзер.
«Молодчинка вы! Со вкусом!» — добавил подписчик помощницы Петросяна.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в предыдущий раз Татьяну Брухунову, наоборот, раскритиковали за нелепый образ.