«Какие туфельки!» Помощница Петросяна показала обувь, которую оценили в 50 тысяч рублей

Скандально известная помощница юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — похвасталась в Instagram очередной обновкой. На этот раз она продемонстрировала туфли от Prada, стоимость которых, по подсчетам Teleprogramma.Pro, может достигать 50 тысяч рублей.

Кроме того, по информации издания, на Брухуновой надеты кардиган Maje с цветочной вышивкой, который стоит около 20 тысяч, и джинсы демократичного бренда Zara.

«Это было вчера», — подписала публикацию сама Брухунова.

Instagram @bruhunova