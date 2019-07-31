«Еще вчера в Кремле пела»: Анита Цой стала уборщицей на фудкорте — видео

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Знаменитая российская певица убирала мусор за посетителями.

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Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Анита Цой устроилась уборщицей на фудкорте одного из торговых центров. Видео с первого «рабочего дня» певица выложила на своей странице в Instagram. К счастью, трудоустройство было фиктивным — артистка выполняла задание, которое ей дала популярная блогер Екатерина Ходжаева.

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В кадре Анита в синей униформе забирает у посетителей подносы с упаковками от фастфуда и пустой посудой. Общаясь с посетителями,  Цой рассказывает, что устроилась «на ставку полторы тысячи в год». Резкую смену деятельности артистка объяснила тем, что у нее «прогорел бизнес» и очень нужны деньги.

«А еще вчера в Кремле пела!» — вздыхает Цой, собирая со стола мусор.

Не стесняется «терпящая бедствие» звезда и открыто просить финансовой помощи у окружающих — Анита так вошла в роль, что принялась клянчить мелочь у посетителей кафе.

Кто из участниц баттла победил, пока неизвестно — и Анита, и Екатерина продолжают выполнять задания друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анита Цой появилась на красной дорожке «Жары» в инвалидной коляске.

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