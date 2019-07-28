Анита Цой появилась на красной дорожке «Жары» в инвалидной коляске — видео

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На фестивале, который проходит в Баку, певица прикрыла травму пальца оригинальным способом.

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Фото, видео : Instagram @anitatsoy

На музыкальном фестивале «Жара» в Баку Анита Цой травмировала палец на ноге. У знаменитости полностью оторвался ноготь. Врачи утверждают — восстановление артистки займет около четырех недель.

«Мне больше всего обидно, что травма произошла на пустом месте. Шла я спокойно после ковровой дорожки, по лестнице, зацепилась большим пальцем за лестницу и вырвала с мясом ноготь. Море крови, ужас», — поделилась болью звезда.

Instagram @anitatsoy

Анита Цой опубликовала в Instagram кадры, на которых передвигается по красной дорожке фестиваля на инвалидной коляске. Также певица разместила фото с демонстрацией оригинального подхода к сокрытию травмы. Звезда надела босоножки на низкой подошве и прикрепила к ним необычное украшение — «чехольчик» из страз, полностью скрывающий изъян на ноге. При этом на других пальчиках артистки — идеальный коралловый педикюр.

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Во время проезда по красной ковровой дорожке на инвалидной коляске Анита Цой выглядела веселой и, не стесняясь, позировала фотографам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара».

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