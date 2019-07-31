Минздрав Украины заявил об угрозе эпидемии дифтерии

Украине грозит эпидемия дифтерии. Это подтвердили в национальном Минздраве. Вспышки опасной болезни зарегистрированы в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Власти экстренно закупили вакцину за границей, но люди не спешат прививаться. Говорят — сыворотка крайне низкого качества, да и в обычных поликлиниках ее не найти, разве что за деньги. Чтобы хоть как-то успокоить население с экстренным обращением выступила министр здравоохранения.

На Украине уровень вакцинации против дифтерии довольно низкий. Сейчас он составляет максимум 65%. Но нам нужно, чтобы он был 95%. И против дифтерии должны вакцинироваться не только дети, но и взрослые. Уровень смертности от этой болезни очень высокий. Я призываю всех делать прививки».

Кроме дифтерии украинцам грозит и вспышка кори. Только в прошлом году ею переболели больше 50 тысяч человек. 16 скончались.

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