«Драма развала армии»: Экс-депутат Рады рассказал о «бегстве» солдат из ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в Facebook новый пост, в котором рассказал о состоянии Вооруженных сил Украины. По словам автора публикации, контрактники разбегаются из армии Незалежной. Чтобы подтвердить свои выводы политик привел статистические данные, содержащиеся в письме заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко.

Facebook @avzhuravko

Согласно тексту документа, с начала 2019 года в ВСУ уволено с военной службы 9386 «военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава», из них 81% (7570 человек) отказались от заключения нового договора. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 30%.

Отмечается, что большая часть контрактников, решивших «сбежать» из ВСУ, участвует в боевых действиях в Донбассе. Отток военнослужащих не может остановить даже «комплекс мотивационных факторов», в том числе увеличение денежного обеспечения.

По словам Журавко, военнослужащие продолжат уходить из ВСУ, поскольку больше не могут мириться с условиями украинской армии, куда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля».

Автор поста считает, что состояние экономики Незалежной вряд ли позволит завлечь в ВСУ новых солдат повышением заработной платы. Что касается действующей армии, то она уже «разваливается», считает украинский политик.

« У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на „корпусе“ тонущего корабля „Украина“ не подлежат ремонту, тем более в бушующих волнах мирового кризиса », — подытожил Журавко.

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