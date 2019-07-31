В Карелии готовятся к запуску Белопорожской ГЭС

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Уже в конце декабря отсюда потечет уже река электричества, которая обеспечит светом десятки сел, деревень и производств в республике.

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Фото, видео : НОРД ГИДРО Белый порог

Тема:
БРИКС 86

Сравнимой по масштабу и важности стройки энергетика Карелии не видела последние полвека. Новейшие здания Белопорожской ГЭС на глазах растут сразу у двух берегов Кеми. Работы ведутся ударными темпами — на объектах круглосуточно трудятся до 300 инженеров.

Уже сейчас возведение обоих корпусов Белопорожской ГЭС завершено почти на 95%. В машинных залах современных станций появились посадочные места для «сердец» будущего комплекса — гидротурбин и электрогенераторов. Теперь, спустя три года напряженной работы, специалисты подходят к главному этапу строительства.

Команду «перекрыть русло реки» — самой ответственной стадии работ — дают лично секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Карелии Артур Парфенчиков.

С этого момента течение реки навсегда изменяет привычное направление. С помощью рукотворной 15-метровой преграды на новых ГЭС будут добывать экологически чистую и, главное, столь необходимую для Карелии электроэнергию. Согласно расчетам, подобные станции должны обладать почти абсолютным КПД. Аналогичных комплексов в России и в мире пока немного.

«Их ввод в эксплуатацию позволит повысить уровень электроснабжения населения и предприятий республики Карелия, Северо-Западного федерального округа. Снизить дефицит мощности», — заявляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Две строящиеся Белопорожские ГЭС — замкнут так называемый «кемский каскад». И их суммарной мощности — это 50-т мегаватт — будет достаточно, чтобы осветить десятки сел, деревень и производств.

«Это репутационный вопрос. Мы показываем, что на севере, как и старшие поколения, мы можем делать такое чудо, которое отвечает самым высоким мировым стандартам», — подчеркивает глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

А ведь всего несколько лет назад из-за нехватки средств проект едва не отправили на полки архива. На помощь властям Карелии пришли Российский фонд прямых инвестиций, партнеры из Китая и Ближнего Востока, а также новая структура БРИКС — Новый Банк Развития. Для последнего проект станции — пока первый на территории России.

«В 2014 году мы хотели получить кредит всемирного банка, но США ввели санкции в отношении России. Мы переориентировались на Новый Банк развития, консорциум международных банков и нам не потребовалось американское финансирование», — поясняет представитель компании-заказчика Михаил Заворовский.

Перед запуском новой станции, а ждать осталось всего несколько месяцев, похоже, волнуется и сама Кемь. Правда, за кадром строители уверяют: в конце декабря отсюда потечет уже река электричества. Штатный старт современной ГЭС станет подарком для всех жителей республики: в будущем году Карелия отметит столетний юбилей.

Тема:
БРИКС 86
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