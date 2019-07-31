«Это ужас!» Владимир Зеленский раскритиковал свой гипсовый бюст

В сети появилась информация о том, что молодая украинка изготавливает и продает у себя на родине гипсовые бюсты президента страны — Владимира Зеленского. Белую скульптурку высотой 23 сантиметра и весом два с половиной килограмма главе государства преподнесли в подарок во время прямого эфира телеканала «112. Украина». Владимир Зеленский презенту явно не обрадовался.

«А где вы это взяли? Это ужас. Я видел в Интернете! Не надо это мне передавать. Президент — это не бюст и не картинка, а человек! Я что, памятник, что ли? Пожалуйста, больше не делайте этого» , — заявил Зеленский.

Изделие президенту попыталась передать журналистка в качестве подарка. На рынке цена гипсового бюста Владимира Зеленского стартует от пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский намерен провести приватизацию госкомпаний.