«Это ужас!» Владимир Зеленский раскритиковал свой гипсовый бюст

В сети появилась информация о том, что молодая украинка изготавливает и продает у себя на родине гипсовые бюсты президента страны — Владимира Зеленского. Белую скульптурку высотой 23 сантиметра и весом два с половиной килограмма главе государства преподнесли в подарок во время прямого эфира телеканала «112. Украина». Владимир Зеленский презенту явно не обрадовался.
Изделие президенту попыталась передать журналистка в качестве подарка. На рынке цена гипсового бюста Владимира Зеленского стартует от пяти тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский намерен провести приватизацию госкомпаний.