В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине — видео

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Президент Незалежной намерен провести приватизацию госкомпаний и заключить новое соглашение с МВФ взамен существующего.

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Фото, видео : globallookpress.com / Danil Shamkin, Serguei Fomine, REUTERS / CLH/HK, RG/IGA

Тема:
Украинский кризис 89

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в беседе с Bloomberg раскрыл план экономических реформ в Незалежной. По его словам, Владимир Зеленский собирается провести приватизацию госкомпаний, в том числе почты, банков и железнодорожного оператора, сообщает РИА Новости.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — заявил Алексей Гончарук.

Представитель офиса украинского лидера добавил, что в сентябре Киев намерен перезаключить действующее соглашение с МВФ и сократить дефицит бюджета. Власти Незалежной рассматривают возможность отмены моратория на продажу земли. Переговорный процесс со Всемирным банком позволит принять решение о возможности ее покупки иностранными гражданами или об ограничении объема продаж. Алексей Гончарук отметил, что вклад отмены моратория в рост ВВП Украины оценивается в 0,5 — 3 процента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумались о возможном исчезновении страны.

Тема:
Украинский кризис 89
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