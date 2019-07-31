Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в беседе с Bloomberg раскрыл план экономических реформ в Незалежной. По его словам, Владимир Зеленский собирается провести приватизацию госкомпаний, в том числе почты, банков и железнодорожного оператора, сообщает РИА Новости.

« Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились », — заявил Алексей Гончарук.

Представитель офиса украинского лидера добавил, что в сентябре Киев намерен перезаключить действующее соглашение с МВФ и сократить дефицит бюджета. Власти Незалежной рассматривают возможность отмены моратория на продажу земли. Переговорный процесс со Всемирным банком позволит принять решение о возможности ее покупки иностранными гражданами или об ограничении объема продаж. Алексей Гончарук отметил, что вклад отмены моратория в рост ВВП Украины оценивается в 0,5 — 3 процента.

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