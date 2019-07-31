Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири

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Президент РФ также дал указание до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

Фото : globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Президент России Владимир Путин в среду, 31 июля, дал указание подключить к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока», — заявили в пресс-службе Кремля.

Отдельно отмечается, что глава российского государства указал на необходимость сохранения до особого распоряжения группировки вооруженных сил в Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. По данным Красноярского Лесопожарного центра, на 5 часов утра по московскому времени 31 июля в регионе горит 1,068 миллиона гектаров тайги.

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