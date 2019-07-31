Авиация МЧС РФ приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 уже совершил первый вылет в Богучанский район и произвел три слива воды, сообщает официальный портал Красноярского края.

Пресс служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

« Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика-наблюдателя Лесопожарного центра », — говорится в сообщении.

Отмечается, что после слива воды на кромку лесного пожара направлена группа огнеборцев для работ по локализации очага возгорания.

По оперативным данным Красноярского Лесопожарного центра, на 5.00 по московскому времени 31 июля в регионе горит 1,068 миллиона гектаров тайги.

Пресс служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров.