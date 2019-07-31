Авиация МЧС РФ приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 уже совершил первый вылет в Богучанский район и произвел три слива воды, сообщает официальный портал Красноярского края.
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Отмечается, что после слива воды на кромку лесного пожара направлена группа огнеборцев для работ по локализации очага возгорания.
По оперативным данным Красноярского Лесопожарного центра, на 5.00 по московскому времени 31 июля в регионе горит 1,068 миллиона гектаров тайги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров.