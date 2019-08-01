«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она!» Фанаты телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой обсуждают ее фигуру после серии сочных фотографий

Отдохнувшая в Италии экс-солистка группы «Блестящие», нынешняя ведущая передачи на ТНТ — 41-летняя Ольга Орлова выложила на своей странице в Instagram фотографию из душа на пляже. Усыпанное брызгами тело Ольги действительно смотрится как скульптура.

Ольга Орлова. Instagram @olgaorlova1311

Далеко не каждая женщина может позволить себе раздельный купальник в таком возрасте. Но Ольга, кажется, не просто позволяет себе что-то, но умеет чувствовать себя счастливой.

Ольга Орлова. Instagram @olgaorlova1311

«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она. Стыдно!»

«Ольга, вы посещаете спортзал? У Вас такая восхитительная фигура!»

«Наверное, в прошлой жизни были богиней морской», — пишут подписчики.

Орлова сильно взволновала мужчин, которые наперебой предлагали себя в спутники незамужней телеведущей. Но и женщины, конечно, не преминули похвалить Ольгу. Сохранить фигуру такой сочной — действительно прекрасно. Пока певица наслаждалась итальянским солнце, поклонники радовались ее красоте.

1 августа Ольга Орлова вернулась с отдыха в Москву. Дома ее радостно встречали мохнатые питомцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 1 Авг 2019 в 12:05 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова посоветовала выпить валерьянки своим недоброжелателям.