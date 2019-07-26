Ольга Орлова посоветовала выпить валерьянки своим недоброжелателям

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха. Звезда отправилась в путешествие в Италию, где уже сделала несколько снимков и поделилась ими в Instagram. Однако не все подписчики положительно отреагировали на публикации ведущей «Дома-2». Некоторые нашли в фотографиях светской львицы множество недостатков, на которые указали в комментариях.

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Чтобы ответить всем и сразу на своей странице в соцсети Орлова опубликовала новый пост, где прокомментировала высказывания злопыхателей.

« Кому не нравятся: я, фото, купальник, ракурс, фотограф, ноги, живот, худоба, жир, и прочая фигня — просьба попить валерьянки », — написала теледива.

Instagram @olgaorlova1311

Свой пост артистка сопроводила откровенной фотографией, на которой позирует в синем бикини. На этот раз положительных комментариев под снимком фолловеры оставили куда больше — фанаты были в восторге от фигуры звезды.

«Очень эффектная и сексуальная красавица»;

«Все у вас супер»;

«Пишу после валерьянки. У вас все офигенно»;

«Мне все нравится. Все вокруг в синем цвете. Сочетается и купальник, и небо, и горы, и даже зонтики», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики раскритиковали фото Орловой в купальнике. Пользователи посчитали, что у Орловой слишком короткие ноги.