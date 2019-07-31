Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Американский президент Дональд Трамп в среду вечером, 31 июля, позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами, которые распространились в Сибири. Сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил американского коллегу и отметил, что Россия при необходимости воспользуется предложенной помощью. Глава государства сообщил, что в настоящее время в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с природной стихией.

«Путин оценил шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», — говорится в сообщении Кремля.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по распоряжению президента России Минобороны создало оперативный штаб по борьбе с пожарами, на место вылетела авиагруппировка под руководством замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова. Также оборонное ведомство отправит для тушения пожаров десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, оснащенных специальными устройствами для сброса воды с воздуха.