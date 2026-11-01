Пошел обратный отсчет последних суток перемирия в районе Алешек Херсонской области. Казавшаяся нереальной гуманитарная миссия все-таки состоялась.

Алешки — фактически пригород Херсона, но на противоположном берегу. В мирные годы каждый пятый житель Алешек ездил на работу в Херсон. Но сейчас все мосты между берегами взорваны, и Днепр здесь — линия фронта. Для Алешек география стала приговором. Из 24 тысяч жителей осталось около двух тысяч, в основном пожилые.

С сентября ВСУшники взяли город в дроновую блокаду. Чтобы гуманитарная колонна прошла без проблем, весь маршрут необходимо было разминировать. Это оказалось непростой задачей: многие заряды были «неизвлекаемые». Погиб сапер 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Киев делал из Алешек «Бучу-2» — новую кровавую провокацию, обвиняя российские власти в гуманитарной катастрофе. В ситуацию вмешалась первая леди США Мелания Трамп.

И Киев показал, что Вашингтону он подчиняется. Ну и гуманистами хотят прослыть, не без того.

Колонна вошла в город и безопасно вышла из него. В Алешки доставили продовольствие и медикаменты, из города эвакуировали людей: кто захотел — в Крым, кто захотел — на Украину. Но вот важный показатель: значительное число жителей Алешек по-прежнему остаются в русском городе. Репортаж корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Впервые за последние месяцы дорога в прифронтовые Алешки хотя бы ненадолго перестала быть лотереей. Раньше заранее понять, получится ли выжить, было невозможно.

«Вот так сейчас выглядит трасса на Алешки. Вот эти столбы держат сетку, но впервые за долгие недели вот гражданская машина по своим делам едет, и сегодня можно ничего не бояться», — передает с места событий корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Боец мобильной огневой группы с позывным Канск рассказывает: плотность работы украинских беспилотников здесь одна из самых больших на всей линии фронта.

Все эти образцы были собраны за несколько дней до объявления режима тишины в Херсонской области.

«Вот в том автобусе едет украинская делегация. Выйти посмотреть на собственные беспилотники они не захотели», — рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Если удары по земле остановились в четыре утра 27 октября, то мины, которые Украина щедро раскидывала с тех же беспилотников, никуда не исчезли. Российские саперы проделали огромную работу и очистили дорогу до города всего за два дня.

«Мы не уберегли одного нашего боевого товарища. Погиб при разминировании. Подготовленный военнослужащий. В экипировке. Погиб. Представляете, как мирному передвигаться», — рассказал командир саперного подразделения с позывным Туман.

Именно от мин погибло и пострадало больше всего мирных жителей Алешек. Сергей за день до приезда гуманитарной колонны вместе с родителями рискнул поехать в магазин: в доме совсем закончились продукты. Машина наехала на мину. Отец погиб.

«Ноги болят», — рассказал пострадавший Сергей.

Скорая помощь приехала из Крыма. Своих в Алешкинской больнице не осталось — все уничтожены.

«Это же наши люди. Они думают, что не наши, а они наши», — рассказал фельдшер скорой помощи Андрей.

Сергея отправят в Крым. Как и многих других жителей Алешек. Но еще больше людей, даже несмотря на обстрелы и катастрофическую нехватку всего — от электричества до бинтов, — уезжать не хотят.

«Я не хочу уезжать. Сложно жизнь начинать с нуля в таком возрасте», — рассказала Галина, вывезенная из Алешек.

Немало людей решили уехать с украинским омбудсменом в сторону Киева. В основном это пожилые люди. Главный мотив почти у всех — попасть к родственникам.

«Мы едем на Украину», — рассказала Татьяна, вывезенная из Алешек.

Раньше попасть на Украину можно было по суше. Через Антоновский мост, плотину Каховской ГЭС, да и пункты пропуска работали. Но это было много лет назад. Сейчас Алешки оказались отрезаны от внешнего мира. Дорога через мост взорвана. А побережье после разрушения плотины в Новой Каховке затоплено. Еще одна дорога вдоль Днепра постоянно находилась в зоне досягаемости украинской артиллерии и была очень опасна. Какое-то время можно было свободно проехать в сторону Армянска в Крыму. Но потом и эту дорогу Украина начала минировать с дронов. В итоге город оказался в блокаде.

Хуже всего здесь детям. Нет ни школ, ни детсадов. А последние полгода не хватало и еды.

— «А что ели?»

— «Что приходилось, то и ели. Ели и траву. И дети, и взрослые»

Людмила не шутит. Некоторое время семерых детей действительно приходилось кормить травой. Из нее делали отвар. Ходить по Алешкам в поисках еды женщина, видимо, боялась. При таком обилии украинских мин в городе дети могли остаться сиротами.

«Вот эти боеприпасы — это то, что буквально за два дня саперы сняли по дороге в Алешки. Причем, значительная часть, дапже здесь видно, западного производства. У них у всех выкручены взрыватели, но трогать их, даже после того, как саперы с ними поработали, не стоит», — показывает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Официальный Киев со страниц западных изданий уверял: именно российские солдаты не дают жителям уехать. Хотя в 2023 году в городе проживало около 24 тысяч человек. После подрыва плотины ГЭС и начала обстрелов города здесь осталось не больше двух тысяч. Остальные как раз уехали с помощью российской армии. Оксана Андрущенко — одна из них.

«После взрыва в нашем Цюрупинске, получается, в моем доме выпали окна, и нам пришлось самим, своим ходом, на своей машине перебраться сюда, в Краснодарский край», — рассказала Оксана Андрущенко.

Оксана, как и ее муж, почти сразу нашла работу. Она получила сертификат взамен разрушенного жилья, купила дом. Что будет делать Украина с теми, кто решил отправиться к ним, никто до сих пор не сказал. Киев, наоборот, уверяет: с дронов на жителей Алешек сыплется исключительно еда и медикаменты.

«Тридцать четвертая отдельная бригада морской пехоты по состоянию на сегодняшний день имеет возможность проводить полномасштабные миссии по гуманитарной помощи жителям города Алешки. Это продукты питания, средства гигиены, медикаменты», — заявил командир украинского батальона беспилотных систем Николай Ставицкий.

Кто в таком случае буквально засевает минами дороги, на которых массово калечатся жители Алешек, говорить не принято. А вот устраивать массовые флешмобы с рассказами о гуманитарной катастрофе в городе, наоборот.

Если бы Украина попросту прекратила ежедневные налеты дронов на город, все, кто уехал из него 31 октября в рамках гуманитарной миссии, давно бы имели возможность выбраться из осады. И в спокойной обстановке решить: двигаться на Украину или остаться в России. Вместо этого украинский омбудсмен еще недавно предлагал вывезти семьи с детьми из Алешек насильно.

«Мы обязаны эвакуировать детей. Остальные взрослые граждане Украины могут сами решать — оставаться или нет», — заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теперь же слово «насильно» тот же Дмитрий Лубинец не вспоминает. А вместе с российским омбудсменом подтверждает: гуманитарная миссия достигла успеха.

«У нас прошли переговоры, сегодня была организована большая колона. Прежде всего был заключен договор о режиме перемирия, который был полностью соблюден. все эти дни», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Те, кто хочет выехать в Украину, и те, кто хочет выехать на территорию РФ, — всем была предоставлена такая возможность. Мы в этом убедились — наши структуры, сотрудники двух аппаратов непосредственно», — заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Все, кто уехал вглубь России, сейчас размещены в пунктах временного размещения. Те, кто захотел уехать на Украину, отправились автобусами в Анапу. Оттуда самолетом — в Гомель, а уже по земле — в Киев. Где их, наверняка, возьмет в оборот украинская пропаганда. А уже первого ноября временное прекращение огня закончится. И Украина, скорее всего, опять начнет методично засыпать Алешки сотнями мин и снарядов, быстро забыв о том, что в городе все еще живут сотни мирных жителей.

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