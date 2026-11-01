Трое пропали на водоемах в Хабаровском крае: двоих нашли погибшими

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Тело 45-летнего рыбака обнаружили на притоке реки Хор, второго мужчину нашли под речными заломами, а третьего ищут в Амурске.

Фото, видео: max.ru/МЧС Хабаровского края/id2721120700_gos; 5-tv.ru

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Трое мужчин пропали на водоемах Хабаровского края

В Хабаровском крае развернулась поисковая операция: на местных водоемах пропали трое мужчин, двоих из них уже нашли погибшими, сообщили в канале в мессенджере МАКС пресс-службы МЧС по региону.

Первый инцидент произошел на притоке реки Хор вблизи села Гвасюги: при опрокидывании лодки пропали двое мужчин. В ходе поисковых работ тело 45-летнего рыбака нашли и передали полиции, а второго, 34-летнего, обнаружили под скоплением речных завалов — сейчас проводятся работы по его извлечению. Выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции и следственных органов.

В Амурске продолжается поисковая операция: там разыскивают 49-летнего мужчину, члена экипажа судна, который, по предварительным данным, мог упасть за борт в затоне реки Амур в районе ТЭЦ-1. Первые попытки полиции и команды судна найти его не увенчались успехом. За минувшие сутки водолазы МЧС совершили пять спусков и обследовали 500 квадратных метров дна, также был осмотрен километр акватории и береговой линии. Поиски не прекращаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Челябинска Евгений спас школьника, упавшего в ледяную Каму в Перми во время рыбалки. Одиннадцатилетний мальчик поскользнулся на обледеневших плитах, и течение стало относить его от берега. Евгений услышал крики о помощи, прыгнул в воду и вытолкнул ребенка на бетонные плиты, однако выбраться самостоятельно тот не мог. Мужчина оставался рядом около десяти минут, удерживая мальчика на плаву, пока прохожие не принесли веревку. Школьник отделался испугом и легким переохлаждением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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