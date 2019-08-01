Нефтеперерабатывающий завод полыхает в Техасе

В Техасе пытаются потушить сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, это предприятие - одно их крупнейших в Штатах. Огонь вспыхнул в одном из цехов в среду, 31 июля. Пламя за несколько минут охватило все здание.

Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Черный едкий дым поднимался высоко в небо. В тушении принимают несколько десятков расчетов, но пока им удалось лишь локализовать очаг возгорания. Спасатели сообщают о 37-ми пострадавших, они получили ожоги, им на месте оказывается помощь. Медики говорят, что госпитализация никому не понадобится.

Сейчас специалисты проверяют уровень загрязнения воздуха. Жителям близлежащих домов рекомендовано уехать и найти временное убежище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в одном из фитнес-клубов Санкт-Петербурга.