Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

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Игорь Рязов
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Не всем дана способность проявлять чувства. С некоторыми придется забыть о страсти и романтике.

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Фото: globallookpress.com / Andrey Arkusha

Не всем людям дано умение проявлять чувства. Некоторые знаки зодиака просто не способны на нежность, страсть и романтику. Ниже перечислены те, кто никогда не сможет подарить второй половинке ярких эмоций и пылкости в любви.

Близнецы

Представители этого знака готовы на все только ради удовлетворения собственного эго. К тому же, этот знак зодиака не отличается верностью и преданностью. Близнецы, дабы скрыть измену, пойдут на любую ложь.

Они нуждаются в постоянной эмоциональной встряске — все что угодно, только не рутина в отношениях. Партнерам Близнецов нужно быть готовыми к тому, что отныне они будут играть роль «аниматора» для своего возлюбленного. При этом, вряд ли получат какое-то пылкое проявление любви взамен.

Козерог

Эти ребята сосредоточены исключительно на карьере. Им просто в голову не придет тратить время на признания в любви и впечатляющие сюрпризы для своих половинок. Сосредоточенный на деле и вечно загруженный Козерог вряд ли способен на страсть.

На этапе ухаживаний, даже будучи сильно влюбленным, Козерог не ошеломит предмет своих нежных чувств щедрым романтическим жестом. Максимум — он заплатит за вас в ресторане.

Водолей

В представителей этого знака влюбляются за ощущения волшебства и сказки на первоначальных этапах знакомства. Позже, когда Водолею поднадоест его избранник — магические ощущения исчезнут, как будто их и не было.

Водолей станет относиться к партнеру с прохладцей. И, скорее всего, поддерживать отношения будет только из-за данных обещаний и чувства долга.

Скорпион

Представители этого знака могут показаться их половинкам черствыми и даже жестокими. Однако, если дать Скорпиону время и убедить его в том, что вам можно доверять — его чувства расцветут, как майские розы. Совет возлюбленным Скорпиона: наберитесь терпения и не реагируйте на его провокации.

Еще один недостаток Скорпионов — поведение, не поддающееся рациональному объяснению. Не стоит обижаться на непредсказуемость этого знака. Постарайтесь мягко убедить его в том, что вы не желаете ему ничего плохого.

Рак

Данный знак ищет себе не «любовь всей жизни», а выгодного партнера для устройства совместной жизни. Ни о каких романтических поступках речи и быть не может. Хотя, в «конфетно-букетный» период Рак, чтобы заманить своего возлюбленного, иногда может превратиться в страстного любовника. Но это лишь фикция. В браке Раки перестанут проявлять былую пылкость. Однако заботиться и по-своему любить вас, конечно, не перестанут.

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Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

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