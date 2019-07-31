Астрологи рассказали, какие женщины самые идеальные по знаку зодиака

, 13:39 Видео 420

Специалисты сопоставили все факты и назвали лучшую по всем параметрам даму сердца для мужчин.

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Фото, видео : globallookpress.com / West Coast Surfer, Andrey Arkusha, Nikolay Gyngazov

Идеальная женщина по знаку зодиака — это Весы. Дамы, рожденным под этим знаком, одновременно умеют и мечтать, и отстаивать свою позицию, пишет «Волгоградская правда» со ссылкой на астрологов.

Специалисты уверены, что именно о таких женщинах мечтают все мужчины. Весы никогда не стоят на месте и работают над собой. К тому же занимаются только тем, что приносит им настоящее удовольствие.

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Любовь для представительниц данного знака зодиака вовсе не пустой звук, они не будут состоять в союзе с кем попало. Так что, если рядом с мужчиной вдруг оказалась женщина-Весы, то он может быть уверен в ее искренности.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный астрологический прогноз на 31 июля.

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