«Хотите заняться сексом?»: Лолита протестировала новую швабру в легкомысленном халатике

, 12:01 Видео 126

Подписчики раскритиковали певицу за глубокое декольте.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская поделилась на своей страничке в Instagram видео, где она предстала в шелковом халате, почти не скрывающем внушительный бюст. Об этом сообщает Утро.ru. Комментаторы сразу обратили внимание на возрастные изменения.

Лолита МилявскаяЛолита Милявская. Instagram @lolitamilyavskaya

«Что с грудью? Из-за нее Дима (бывший муж — Прим. ред.) ушел. Надо как Бледанс вставить»;

«Ни лицо, ни тело не вызывают ни восхищения, ни желания быть в такой форме в 55»;

«Бабка-то вообще с ума сошла» — комментируют недовольные подписчики.

Поклонники актрисы встали на сторону кумира. Они похвалили Лолиту за то, что она не поддается общей моде и не делает пластических операций.

А вообще весь сыр-бор случился из-за электрошвабры. 10 июля певица выложила в Instagram видео, на котором раскритиковала модное устройство от популярного производителя. В итоге Лолита призналась в любви обычной швабре с отжимом.

Позднее артистке прислали новую модель — по этому поводу она и записала свежий ролик. Получилась своеобразная видеораспаковка — в случае, если электрошвабра вновь окажется плохой, Лолита пообещала заняться сексом со своей старой. Но устройство справилось на отлично, и до разврата с бытовым прибором дело не дошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине разрыва Лолиты с пятым супругом.

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