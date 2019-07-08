«Меня послал муж»: Лолита назвала причину разрыва с пятым супругом

Лолита Милявская назвала причину развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Откровенное признание певица сделала во время выступления в Донбассе.

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Судя по словам артистки, причиной разрыва стала неверность в паре. На это она намекнула, говоря о дате, в которую проходил концерт — 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

«У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день… И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности», — цитирует Лолиту сайт KP.RU.

При этом слова Милявской противоречат сказанному Лолитой ранее. Как писал ранее 5-tv.ru, на вопрос поклонницы о том, не является ли причиной расставания с супругом появление у него молодой любовницы, артистка ответила отрицательно.