Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками в Instagram самым сокровенным. Артистка опубликовала в сторис в Instagram фотографию, на которой запечатлены ее бабушка и дедушка.

«Бабушка и дедушка молодые…их уже нет в живых…но фото хранят память» , — написала Брежнева. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

Стоит отметить, что Вера очень похожа на свою бабушку, которую зовут так же. Возможно, артистку назвали в честь родственницы. К сожалению, подробнее певица не рассказала о своих бабушке и дедушке. Про них ничего не известно, а вот родители Веры Брежневой много лет трудились на Приднестровском химическом заводе. В 2015 году отец артистки ушел из жизни.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на «Жаре». Певица выступила на сцене музыкального фестиваля в Баку в полупрозрачном облегающем наряде.