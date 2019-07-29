«Я не святая!» Вера Брежнева выступила на «Жаре» в полупрозрачном наряде — видео

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Откровенный комбинезон звезды оценили далеко не все.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Вера Брежнева выступила на сцене музыкального фестиваля «Жара» в Баку в полупрозрачном облегающем наряде. Певица разместила фото и видео с концерта в Instagram. На кадрах звезда демонстрирует подписчикам свою прекрасную фигуру, сексуально танцуя в темно-синем блестящем комбинезоне.

«Ты понимаешь, тут такое дело… В двух словах не скажешь то, что накипело давно. И вы себя не сдерживайте!» — подписала пост певица.

Вера Брежнева сопроводила публикацию громкоговорящими хэштегами: #жара #жаришка #янесвятая.

Instagram @ververa

Среди огромной аудитории Веры Брежневой было много тех, кто не оценил откровенный наряд знаменитости. Очевидно подписчики забыли, что певица стала знаменитой благодаря сексуальным и провокационным образам в культовой группе «ВИА Гра».

«Какие-то судороги с вымышленным микрофоном!»

«Мне кажется, на этот фестиваль вскоре все голые приходить начнут!»

«Красиво, но позорно!»

«Следит за собой, старается, но… Не породистая она…»

«У тебя же дочь есть!» — возмутились фолловеры.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Настоящие поклонники Веры Брежневой отнюдь не страдают моральными предрассудками. Фанаты искренне восхитились потрясающей внешностью своей любимицы.

«Богиня!!!»

«Фигура какая-то идеальная. Вот не пишу комменты почти никогда, но прям какое-то эстетическое удовольствие от просмотра!»

«Вау! Какая же ты красивая!» — уверяют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева завлекает на свои концерты соблазнительными фото.

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