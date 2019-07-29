Вера Брежнева выступила на сцене музыкального фестиваля «Жара» в Баку в полупрозрачном облегающем наряде. Певица разместила фото и видео с концерта в Instagram. На кадрах звезда демонстрирует подписчикам свою прекрасную фигуру, сексуально танцуя в темно-синем блестящем комбинезоне.

«Ты понимаешь, тут такое дело… В двух словах не скажешь то, что накипело давно. И вы себя не сдерживайте!» — подписала пост певица.

Вера Брежнева сопроводила публикацию громкоговорящими хэштегами: #жара #жаришка #янесвятая.

Instagram @ververa