Вера Брежнева выступила на сцене музыкального фестиваля «Жара» в Баку в полупрозрачном облегающем наряде. Певица разместила фото и видео с концерта в Instagram. На кадрах звезда демонстрирует подписчикам свою прекрасную фигуру, сексуально танцуя в темно-синем блестящем комбинезоне.
«Ты понимаешь, тут такое дело… В двух словах не скажешь то, что накипело давно. И вы себя не сдерживайте!» — подписала пост певица.
Вера Брежнева сопроводила публикацию громкоговорящими хэштегами: #жара #жаришка #янесвятая.
Среди огромной аудитории Веры Брежневой было много тех, кто не оценил откровенный наряд знаменитости. Очевидно подписчики забыли, что певица стала знаменитой благодаря сексуальным и провокационным образам в культовой группе «ВИА Гра».
«Какие-то судороги с вымышленным микрофоном!»
«Мне кажется, на этот фестиваль вскоре все голые приходить начнут!»
«Красиво, но позорно!»
«Следит за собой, старается, но… Не породистая она…»
«У тебя же дочь есть!» — возмутились фолловеры.
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Настоящие поклонники Веры Брежневой отнюдь не страдают моральными предрассудками. Фанаты искренне восхитились потрясающей внешностью своей любимицы.
«Богиня!!!»
«Фигура какая-то идеальная. Вот не пишу комменты почти никогда, но прям какое-то эстетическое удовольствие от просмотра!»
«Вау! Какая же ты красивая!» — уверяют подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева завлекает на свои концерты соблазнительными фото.