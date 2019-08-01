В Польше вспоминают скорбную дату. 75 лет назад началось Варшавское восстание - одно из ключевых и самых трагичных для Поляков событий Второй мировой войны. Фашисты жестоко подавили бунт, разгромив польскую столицу и уничтожив двести тысяч ее жителей.

По всему городу в четверг, 1 августа, проходят богослужения, возложения венков и встречи с ветеранами. Впервые за 15 лет почтить память погибших во время Варшавского восстания приехал член правительства Германии. Это глава немецкого МИДа Хайко Маас. Вместе со своим польским коллегой он возложил цветы к памятнику жертвам Вольской резни.

Во время этого страшного события за три дня в одном из районов Варшавы были уничтожены десятки тысяч мирных жителей. Выступая на церемонии, Маас от лица Германии попросил у поляков прощения за преступления нацистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывало о том, что Минобороны РФ обнародовало секретные документы о зверствах фашистов в Каунасе.