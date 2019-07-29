Звезда «Притяжения» Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум

Александр Петров — звезда сериала «Полицейский с Рублевки» — покинул свою избранницу Ирину Старшенбаум. Звездная парочка познакомилась на съемках фильма «Притяжение» в 2015 году и сразу стала встречаться. Спустя два года возлюбленные заявили о помолвке. Однако несколько месяцев назад союз разбила юная актриса — 24-летняя Стася Милославская. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Разлучница» влюбила в себя Петрова на съемках кинокартины «Стрельцов». Актер исполнил в фильме роль знаменитого футболиста, а Стася Милославская его подругу жизни. На момент знакомства оба молодых артиста находились в отношениях, однако этот факт не помешал зарождению романтических чувств между партнерами по съемкам.

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Влюбленные не стесняются демонстрировать свои отношения на публике. Недавно парочка ушла с выступления Петрова в Нижнем Новгороде, нежно держа друг друга под ручку. До этого звездный союз видели вместе на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр».

Ранее продюсер «Полицейского с Рублевки» рассказал, почему Сашу Петрова не пригласили на съемки.