На Дальнем Востоке усиливаются паводки. Под удар стихии попали еще два региона.

В Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации. В регион завозятся специальные материалы для отсыпки дамб, а таже лекарства и продукты. За минувшие сутки вода поднялась почти на 60 сантиметров, что привело к ее выходу в пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.

А в Армурской области уже эвакуируют население из Белогорска — вода в реке Томь прибывает с каждым часом. Эвакуация проводится на армейских «Уралах».

В помощи и поддержке нуждаются и пострадавше от наводнений в Иркутской области. Владимир Путин распорядился, чтобы люди получили все компенсации до 10 августа. Паводковая обстановка постоянно патрулируется при помощи беспилотников.

В то же время в другой части Сибири продолжают полыхать леса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена.