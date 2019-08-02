На Дальнем Востоке усиливаются паводки — видео

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В ЕАО введен режим ЧС, а в Амурской области уже приступили к эвакуации жителей.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Деревяга, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 62

На Дальнем Востоке усиливаются паводки. Под удар стихии попали еще два региона.

В Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации. В регион завозятся специальные материалы для отсыпки дамб, а таже лекарства и продукты. За минувшие сутки вода поднялась почти на 60 сантиметров, что привело к ее выходу в пойму у населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское.

А в Армурской области уже эвакуируют население из Белогорска — вода в реке Томь прибывает с каждым часом. Эвакуация проводится на армейских «Уралах».

В помощи и поддержке нуждаются и пострадавше от наводнений в Иркутской области. Владимир Путин распорядился, чтобы люди получили все компенсации до 10 августа. Паводковая обстановка постоянно патрулируется при помощи беспилотников.

В то же время в другой части Сибири продолжают полыхать леса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена.

Тема:
Паводок в Иркутской области 62
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