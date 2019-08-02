Воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена

В Красноярском крае фактически удвоили воздушную группировку для борьбы с лесными пожарами, на усиление к МЧС и авиалесохране прибыли военные: десять самолетов и десять вертолетов.

Борты направлены из Оренбургской, Ульяновской, Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской и даже Псковской областей. МЧС направил отряды из Хакасии и Кемеровской области.

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Задействованы три типа пожарных судов — самолеты Бе-200, которые могут за раз сбросить до 12 тонн воды, и заправляются буквально на лету на крупных реках. Вертолеты несут до трех тонн, но зато им достаточно ближайшего к очагу озера.

И наконец, настоящие «пожарные бомбардировщики» — Ил-76 сбрасывают за раз до 42 тонн, настоящий водяной вал. 95% очагов — в глухой тайге, так называемой зоне контроля. То есть огонь не угрожает жилым кварталам, но вот смог накрыл пол-Сибири — в зоне задымления более восьми сотен населенных пунктов; накрыло даже Казахстан и Монголию.

Свежие сводки с огненного фронта у Валентина Трушнина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по факту лесных пожаров в Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело.