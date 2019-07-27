Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Аспекты Урана с 29 июля по 4 августа противоречиво скажутся на знаках зодиака. Борьба между Раком и Козерогом — дисгармония между чувствами и целями. Чтобы планы не разрушились, а отношения с людьми не испортились, стоит побольше мечтать, добиваться целей и ставить высокие идеалы.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет провести этот период без лишних конфликтов и разочарований.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ожидает интенсивная неделя. Космос обеспечит вас энергией и целеустремленностью, чтобы достичь успехов. Избегайте личных разговор и бесед о переживаниях. Вы можете обидеть человека, даже не поняв этого: вам не хватает чуткости и сопереживания. Звезды рекомендуют заняться делами и устремиться к целям.

Телец — гороскоп на неделю

Неделя Тельцов обещает быть насыщенной. Хорошее самообладание и психическая устойчивость поможет справиться с трудностями в общении. В вас будет копиться раздражительность, которая в любой момент может выйти наружу.

Приятные мелочи и простые радости в жизни облегчат ситуацию. Почитайте книгу, сходите погулять или просто купите себе безделушку — вот, что поможет сохранить позитивное состояние на протяжении всей недели.

Близнецы — гороскоп на неделю

На этой неделе Близнецы особенно обаятельны и с легкостью добиваются своего. Вы можете спокойно двигаться к целям, полагаясь на остроумие, находчивость и эрудированность. Энергии много — действуйте! Больше общайтесь, работайте и улыбайтесь.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет душевной и чувственной. Вас переполняют эмоции, но следует трезво оценивать происходящее. В материальном мире много задач, которые нужно решить. В остальных сферах неделя будет спокойной.

Лев — гороскоп на неделю

На этой неделе Львы очень настойчивы, сфокусированы на целях. Энергия космоса поможет вам проявлять лидерство и вдохновлять окружающих. Некоторые Львы на днях справят дни рождения. Лучшее время, чтобы сделать план на предстоящий год. Пора задуматься о своем месте в жизни. Подумайте, к чему вы хотите прийти и поставьте перед собой большие цели.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на предстоящей неделе особенно чувствительны и сентиментальны. Переживания будут, но только положительные. Хорошее время, чтобы наладить отношения с близкими людьми, семьей, родителями или друзьями детства. Будет приятно посидеть вместе и вспомнить прошлое.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет напряженной. Вы в разладе с собой и вовсе не понимаете, чего хотите. Возможно, не можете собраться и сделать то, что уже решили. Спорт и любая активность поможет добиться собранности и сконцентрироваться на желаниях. Состояние сразу улучшится, а вы поймете, что нужно делать дальше.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов тоже ожидает напряженная неделя. Во время отдыха и релакса вы чувствуете себя хорошо: находитесь в душевном равновесии и комфорте. Но стоит только попытаться что-то сделать — возникают недовольство, раздражение и конфликты. На предстоящей неделе уделите больше времени отдыху, а дела отложите на потом.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов окружает сплошной позитив. Вас переполняет энергия, воодушевленность. Идей будет много, поэтому смело делитесь с окружающими. Все складывается как нельзя лучше, но расслабляться не стоит. Отрывайте для себя новые горизонты и ставьте новые цели. У вас все получится!

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов снова ожидает сложная неделя. Всему виной — борьба между чувствительностью и практичностью. Баланса внутри нет. Вы чаще выступаете на стороне прагматичности, а иногда игнорируете чувство: можете обидеть окружающих. Конфликты запускать не стоит. Лучше сразу проговорить проблемы и решить их.

Водолей — гороскоп на неделю

Неделя противоречий ожидает и Водолеев. Люди плохо вас понимают, а донести до окружающих мысли и идеи — сложно. Вы натолкнетесь на сопротивление и непонимание, порой даже на агрессию. К этому стоит отнестись со спокойствием. Люди пока не готовы взять то, что вы им даете.

Рыбы — гороскоп на неделю

Позитивная неделя ожидает Рыб. Вы прекрасно понимаете свои чувства: они устойчивы и гармоничны. Внутреннее состояние — положительное. Дополнительное спокойствие приносит вам прекрасное понимание своего же внутреннего мира. Но спокойствием нужно быть осторожным. Не превратите его в лень и апатию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.