Полыхает до неба: очевидцы сообщили об утечке газа под Уфой — видео

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Столб огня заметили в районе села Юматово вечером 1 августа.

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Фото, видео : ВКонтакте @bashdtp, @ufa_sluhi

Очевидцы в социальных сетях сообщили об утечке газа под Уфой. Столб огня был замечен вечером 1 августа в районе села Юматово. По словам пользователей, пламя бушует уже на протяжении нескольких часов. Многие предположили, что произошла авария на газопроводе.

По данным ГТРК «Башкортостан», информация о чрезвычайном происшествии не подтвердилась. На месте проводится плановое сжигание газа в связи с ремонтом магистрального трубопровода. Экстренные службы о проводимых мероприятиях были уведомлены заранее.

Отмечается, что жизни и здоровью населения угрозы нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена.

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