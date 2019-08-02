Очевидцы в социальных сетях сообщили об утечке газа под Уфой. Столб огня был замечен вечером 1 августа в районе села Юматово. По словам пользователей, пламя бушует уже на протяжении нескольких часов. Многие предположили, что произошла авария на газопроводе.

По данным ГТРК «Башкортостан», информация о чрезвычайном происшествии не подтвердилась. На месте проводится плановое сжигание газа в связи с ремонтом магистрального трубопровода. Экстренные службы о проводимых мероприятиях были уведомлены заранее.

Отмечается, что жизни и здоровью населения угрозы нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена.