Единая система сбора данных автомобилей может появиться в России

Единая система сбора данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России уже в 2021 году.

Специалисты компании ГЛОНАСС считают — это даст возможность водителю чувствовать себя более защищенным. Например, в случае ДТП информация быстрее окажется в распоряжении оперативных служб.

Между тем, новой системой уже заинтересовались предприниматели. Они тоже рассчитывают получить доступ к бортовым системам и использовать их для размещения рекламы. Взамен обещают скидки на товары и услуги.

Впрочем, особого энтузиазма идея пока не вызвала — есть опасение, что все это гарантированно приведет к массовой рассылке спама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России упрощена выдача автомобильных номеров.