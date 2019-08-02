Единая система сбора данных автомобилей может появиться в России

, 21:57 Эфирная новость 8

Специалисты компании ГЛОНАСС считают — это даст возможность водителю чувствовать себя более защищенным.

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Единая система сбора данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России уже в 2021 году.

Специалисты компании ГЛОНАСС считают — это даст возможность водителю чувствовать себя более защищенным. Например, в случае ДТП информация быстрее окажется в распоряжении оперативных служб.

Между тем, новой системой уже заинтересовались предприниматели. Они тоже рассчитывают получить доступ к бортовым системам и использовать их для размещения рекламы. Взамен обещают скидки на товары и услуги.

Впрочем, особого энтузиазма идея пока не вызвала — есть опасение, что все это гарантированно приведет к массовой рассылке спама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России упрощена выдача автомобильных номеров.

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