Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Во вторник, 30 июля, политический лидер подписал документ, согласно которому россияне смогут получать регистрационные номера на автомобили непосредственно у изготовителей этих знаков.

За нарушение правил госрегистрации и искажение данных специализированные компании и их сотрудники будут нести ответственность. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что на вывозимое из России транспортное средство или его шасси необходимо оформить регистрационный документ.

Соответствующий законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за несоблюдение норм отдыха водителей.