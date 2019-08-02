Видео: В Приамурье подтоплено 39 населенных пунктов

В Амурской области, где прогнозируют вторую волну паводка, за минувшие сутки затопило еще семь поселков. Всего под водой 39 населенных пунктов. В регионе остается сложной ситуация с транспортным сообщением. В Белогорске оказались подтоплены почти 500 частных домов, 962 придомовых территории и 350 дачных участков. Власти Амурской области предлагают ввести режим ЧС федерального уровня. Из зоны бедствия передает корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Дальнем Востоке усиливаются паводки.