Более 600 человек уже успели попросить «дальневосточный гектар» в Забайкалье

, 11:55 Видео 29

При этом федеральная программа, в рамках которой люди могут получить земельные участки в регионе, стартовала только 1 августа.

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Фото, видео : ТАСС/Огородник Андрей, /Смитюк Юрий

Более 600 человек попросили «дальневосточный гектар» в Забайкалье только в первый день работы федеральной программы в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя департамента по имуществу и земельным отношениям края Алексея Хосоева.

Предоставление земельных участков началось 1 августа. Для участников программы доступно 46% территории региона, что равно 19,7 миллиона гектаров. По словам Хосоева, особой популярностью у жителей края пользуется село Смоленка в пригороде Читы. Землю в этом районе хотят получить 80% заявителей.

«Результат вчерашнего дня — 620 заявок, для сравнения в соседней Бурятии, где вчера также стартовала программа, жители запросили 131 участок», — отметил чиновник.

Программа «Дальневосточный гектар» будет реализована в Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года — все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять фермеров Петербурга получили «Ленинградский гектар».

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